Azerbaycan Mahallesi, Hükümet Bulvarı, Zübeyde Hanım Bulvarı, Müftülük Meydanı ve Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde proje kapsamında çalışmalar devam ederken Trabzon Caddesi’nde de kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası sürüyor.

Yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde oluşturulan uzman ekip tarafından eski Valilik binasının bulunduğu alanın zemin durumunu netleştirmek için zemin etüt çalışmaları titiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Alanda yürütülen etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni Valilik binası yine Trabzon Caddesi’ndeki mevcut yerine inşa edilecek.

