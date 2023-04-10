Kent genelinde 370 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında hasarsız ve az hasarlı tüm yapılara gaz akışı sağlandı.

Ev, iş yeri, fabrika, imalathane gibi tesislerin bulunduğu kentte, ekipler hane hane dolaşarak vatandaşlara hizmet veriyor.

ARMADAŞ Bölge Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, deprem öncesi 212 bin 3 doğal gaz abone sayısı, depremlerin ardından 154 bin 264'e düştü.

Arızaların giderilmesiyle 154 bin 90 aboneye gaz akışının sağlandığı kentte evde olan veya kenti terk etmemiş 93 bin 248 abone doğal gaz kullanıyor.