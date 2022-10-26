Şampiyonlar Kahramanmaraş'ta buluşuyor!

Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında ve Kahramanmaraşlı gençlere örnek teşkil etmesi ve spora özendirmesi için Kervan lezzet grubu şampiyonları Kahramanmaraşlı gençlerle buluşturacak.

10 Mayıs 2021 tarihinde olimpik yay erkekler kategorisinde ikinci olan Mete Gazoz, 5 kez Dünya ve 11 kez Avrupa şampiyonu olan Milli güreşçi Rıza Kayaalp ve 2022 yılında Dünya şampiyonu olan Boksör Şennur Demir Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş'ta söyleşi programına katılacak. Program Kervan lezzet grubu ve Genç Nesil bilişim spor kulübü katkılarıyla 27 Ekim Perşembe günü saat 19.30’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür merkezinde düzenlenecek.

Programa tüm Kahramanmaraşlı halkımız davetlidir.