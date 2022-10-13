Kahramanmaraş’ın Gönüllü Turizm Elçisi Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Erasmus Projesiyle Kente Gelen Öğrencilere Kervanhan Tesislerinde Dondurma Şovu Yaptı.

Kervanhan’ı Ziyaret Eden Öğrencilere Çeşitli İkramlarda Bulunan Kervancıoğlu, Dondurma Şovu Sırasında Gelen Misafirlere Dondurma Kestirdi.

30 Kişilik Ekibe Dondurma Şovu Gerçekleştiren Başkan Kervancıoğlu, Öğrencilere Ve Öğretmenlere Kendi Elleriyle Dondurma İkram Etti.

Dondurma Şovu Ve İkramların Ardından Açıklamalarda Bulunan Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Gönüllü Turizm Elçisi Olarak Tek Gayemiz Kahramanmaraş’ın Tanıtımıdır” Diye Konuştu.