24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla Kervanhan Gastronomi tesislerinde gerçekleştirilen Programın ev sahipliğini yapan Kervancıoğlu'na Milli Eğitim Müdürlüğü'nce sürpriz yapıldı.

Kervancıoğlu 50 yıl önce Mıllış Nuri İlkokulu'nda okudu sırada sınıf öğretmenliğinii yapan Ayten Dinç ile buluştu.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada, öğretmenine çiçek ve oyma sandık hediye eden Kervancıoğlu, “Hocamıza çok teşekkür ederim buralara kadar geldi. İyi ki beni okutmuş ve buralara kadar getirmiş.” dedi.

“Dünyanın en kutsal vazifesini kendisine yaşam tarzı benimsemiş, gözü pek, yüreği güzel öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü canı gönülden kutlarım”