

Hey Atelier Kidsfashion markasıyla Hazel Gizem Yürürdurmaz, Yasemin İskender markasıyla Yasemin İskender ve M Butik markasıyla Makbule Palta, özgün tasarımları ve yenilikçi koleksiyonlarıyla fuarda dikkat çekti. Kadın girişimciler, koleksiyonlarını ulusal ve uluslararası ziyaretçilere tanıtma fırsatı yakalayarak hem markalarının bilinirliğini artırdı hem de yeni iş bağlantıları kurdu.

Kahramanmaraşlı kadın girişimcilerin fuardaki varlığı, şehrin moda ve tekstil alanındaki üretim ve tasarım gücünü uluslararası vitrine taşıdı. IFCO 2025’te sergilenen koleksiyonlar, hem Türk hazır giyim sektörünün dinamizmini hem de Kahramanmaraş’ın yükselen potansiyelini güçlü bir şekilde ortaya koydu.