Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde ve mahallelerde yol yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Dulkadiroğlu ilçesindeki Kılağlı Grup Yolu’nda gerçekleştirilen yenileme çalışmaları tamamlandı.

Bertiz bölgesindeki onlarca mahalleye ulaşım sağlayan yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda 9 metre genişliğindeki arter, 8 bin ton sıcak asfalt ve 8 Milyon TL’lik yatırımla baştan uca yenilendi. Güzergâhta gerçekleştirilen trafik işaretçileri ve yol çizgi çalışmalarının da tamamlanmasıyla grup yolunun ulaşım standardı üst seviyeye çıkarıldı.