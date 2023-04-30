Aksu Tv Ekranlarından Ve Aksu Tv Dijitalde Canlı Olarak Yayınlanan Programa Kent Protokolü Ve Davetliler Katılım Sağladı.

Düzenlenen Programda Bir Açıklama Yapan Tarım Ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Hükümetin Bu Alanda Yapmış Olduğu Yatırımlar Hakkında Bilgiler Verdi.

Tarımda Doğru Sulamanın Önemine Dikkat Çeken Bakan Kirişci Bu Alanda Bakanlık Olarak Verilen Destekleri De Anlattı.

Program Sonunda Bakan Kirişçi’nin Talimatlarıyla Kılavuzlu Barajından Kılavuzlu Ana Kanalına Su Verilerek Çiftçilerin Kullanımına Sunuldu.