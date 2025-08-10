Türkiye genelinde etkisini artıran kuraklık nedeniyle birçok bölgede içme suyuna erişim konusunda sorunlar yaşanırken, Kahramanmaraş’ta önemli bir altyapı yatırımı daha başarıyla tamamlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in girişimleri ve kararlı çalışmalarıyla, Kılavuzlu Barajı’ndan Ayvalı Arıtma Tesisi’ne içmesuyu teminini sağlayacak iletim hattı faaliyete geçti.

Proje kapsamında, 3 vardiya sistemiyle 7/24 esasına göre çalışan ekipler, hattın yapımını rekor sürede tamamladı. Normalde 20 iş günü sürecek olan çalışmalar, yoğun emekle 14 günde bitirildi.

Toplamda 22 vana sistemiyle su, Kılavuzlu Barajı’ndan Ayvalı Arıtma Tesisi’ne başarıyla aktarılmaya başlandı.

Arıtma tesisinden pompalanan temiz su, depo doluluk oranlarına göre mahalle bazlı olarak şehre dağıtılacak ancak devam eden alt yapı çalışmalarından dolayı bazı mahallelerde çalışmalar tamamlanana kadar kesintiler devam edecek.

Yetkililer, sistemin tam kapasiteyle devreye alınmasıyla birlikte vatandaşların suya kesintisiz şekilde erişiminin sağlanacağını belirtirken, bu kritik yatırımın Kahramanmaraş için stratejik bir kazanım olduğunu vurguladı.