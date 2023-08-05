Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Gazetecilerin bulunduğu minibüsün de karıştığı kazada 2’si gazeteci olmak üzere 4 yaralı bulunuyor.

Hande Fırat Anadolu Medyasının sorunlarını anlattı! Hande Fırat Anadolu Medyasının sorunlarını anlattı!

64ce40ec86b2445e94dbc26c