Asrın Felaketi Olarak Adlandırılan Deprem Sonrası Düğünlere Ara Verilmesiyle Zor Günler Yaşayan Kınacılar Şimdilerde Azda Olsa İşlerin Açılmasından Dolayı Oldukça Mutlu.

Bindallıdan Gelin Deflerine Kadar Evlenecek Çiftlerin Hayallerini Süsleyen Onlarca Ürünü Bulmanın Mümkün Olduğu Kınacılar Tarihi Kapalı Çarşıda Hizmetlerine Devam Ediyor.

Tarihi Kapalı Çarşıda Uzun Yıllardır Kınacılık Mesleğini Sürdüren İhsan Tanış Fiyatlarda Hiçbir Değişiklik Yapmadıklarını Söyleyerek Şimdilerde Hareketliliğin Olduğunu Bunun Da Kendilerini Mutlu Ettiğini Sözlerine Ekledi

