Kahramanmaraş’ın eğitimdeki gururu Kipaş Eğitim Kurumları, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da akademik disiplin, güçlü öğretim kadrosu ve öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla büyük başarılara imza atan kurum, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yüzleri güldürdü.

Türkiye genelinde ilk 1000’de yer alan çok sayıda öğrencisiyle Kipaş, sadece Kahramanmaraş’ın değil, tüm Türkiye’nin gözdesi olmaya devam ediyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kipaş Eğitim Kurumları Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Bülent Karakurd, öğrencilerinin elde ettiği başarıların tesadüf olmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Kipaş ailesi olarak yıllardır eğitimde kaliteyi, istikrarı ve sürekli gelişimi ilke edindik. Başarılarımızın ardında yatan en büyük güç, nitelikli öğretmen kadromuz, çağdaş eğitim anlayışımız ve öğrencilerimize duyduğumuz sonsuz inançtır. 2025 YKS sonuçları bir kez daha gösterdi ki, emek asla karşılıksız kalmıyor” dedi.

Kipaş Eğitim Kurumları, yalnızca akademik başarıya odaklanmakla kalmayıp, aynı zamanda öğrencilerin sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerini de ön planda tutuyor. Kurum, ‘başarı sadece sınavla ölçülmez’ ilkesini benimseyerek, öğrencilerini hayata hazırlayan bir vizyonla eğitim veriyor.