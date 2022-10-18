Hayatımızdaki Kimya Projesi Kapsamında Kimyayı Uygulamalı Olarak Öğretmeyi Hedefleyen Kipaş Eğitim Kurumları İşin Uzmanlarıyla Öğrencileri Bir Araya Getirmeye Devam Ediyor.

Öğrencilerin Gıda Sektöründe Kullanılan Kimyayı Yerinde Görüp Öğrenebilmeleri Amacıyla Demirkollar Zeytinyağı Üretim Tesislerinde Bir Etkinlik Düzenlendi.

Etkinlikte Öğrenciler Tarafından Zeytinyağı Üzerinde Kimyevi Deneyler Gerçekleştirdi.

Ardından Demirkollar Zeytinyağı Üretim Tesislerinde Bu Zorlu Süreç Uzmanlar Eşliğindeki Öğrenciler Tarafından Arkadaşlarına Anlatıldı.

Kipaş Eğitim Kurumları Öğrencileri Zeytinyağının Üretim Serüvenini Baştan Sona İnceleyerek Bu Eşsiz Lezzeti Tatma Fırsatını Yakaladı.

Öğrencilere Zeytinyağının Üretim Serüveni Hakkında Bilgiler Veren Demirkollar Zeytinyağı Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Demirkol Çok Güzel Ve Verimli Bir Etkinlik Olduğuna Dikkat Çekti.

Kipaş Eğitim Kurumları Kimya Öğretmeni Esra Demirkol İse Öğrencilere Kimyayı Yerinde Deneyimleterek Öğretmeye Çalıştıklarını İfade Etti.