KİPAŞ Eğitim Kurumları, katıldığı bu prestijli şampiyonada Junior Start-Up kategorisinde “En İyi Yazılım” ve “En İyi Takım” ödüllerinin sahibi oldu.

Ayrıca, 3 kg Lego Sumo kategorisinde de Jüri Özel Ödülü kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Bu önemli başarıyla birlikte KİPAŞ’lı öğrenciler, İtalya’nın Roma şehrinde düzenlenecek olan Fibonacci Dünya Robot Olimpiyatları’na katılma hakkı elde etti.

Öğrenciler, hem bilgi birikimleri hem de takım ruhlarıyla teknoloji alanında ne kadar donanımlı olduklarını bir kez daha kanıtladılar.

KİPAŞ Eğitim Kurumları, bilim ve teknolojiyi merkeze alan eğitimiyle geleceğin mühendislerini, yazılımcılarını ve liderlerini yetiştirmeye devam ediyor.