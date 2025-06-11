Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kipaş Kağıt Grubu CEO’su N. Sinem Öksüz Dedebayraktar, Ekonomist dergisinin bu yıl 10’uncusunu yayımladığı prestijli “40 Yaş Altı 40 CEO” listesinde 14. sırada yer aldı.

Türkiye’nin genç ve vizyoner liderlerinin belirlendiği listede yer almak, sadece bireysel bir başarı olarak değil, aynı zamanda Kipaş Holding’in yenilikçi ve sürdürülebilir büyüme stratejisinin de bir yansıması olarak dikkat çekti.



N. Sinem Öksüz Dedebayraktar’ın liderliğinde Kipaş Kağıt Grubu’nun hem yurt içinde hem de yurt dışında büyümeye devam ettiğine vurgu yapılırken, başarılarının özellikle çevre dostu üretim, teknoloji yatırımları ve kadın liderliğinin güçlendirilmesi açısından örnek teşkil ettiği ifade edildi.

Bu önemli başarı, Kahramanmaraş merkezli Kipaş Holding’in, Türkiye ekonomisinde güçlü ve genç bir aktör olarak konumunu pekiştirdiğinin bir göstergesi oldu.