İş Dünyasının Duayen İsmi ve Kahramanmaraş’ın ağabeyi, Aynı Zamanda Yatırımları, Dev Üretim Tesisleri Ve Sağladığı İstihdamla Ülke Ekonomisine Büyük Katkılar Sunan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanlığının Yanı Sıra Aynı Zamanda Kmtso Meclis Başkanı Olan Hanefi Öksüz Türkiye İçin Büyük Bir Önem Arz Eden Cumhurbaşkanlığı Ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerini Aksu Haber’e Değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Ardından Kabinede Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Görevine Getirilen Mehmet Özhaseki’nin Bakanlık Sürecine De Dikkat Çeken Başkan Öksüz Yeni Dönemde Başarı Temennisinde Bulundu

Şehrin Ağabeyi Sıfatını Büyük Bir Gururla Taşıyan Ve Yaşanan Deprem Sürecinden Bu Güne Kadar Gerek Şehrin Gerekse de Kahramanmaraş Sanayisinin Tekrar Ayağa Kaldırılması İçin Canla Başla Çalışmalarını Sürdüren Kmtso Meclis Başkanı Hanefi Öksüz Kahramanmaraş Sanayisinin Geldiği Son Noktayı Değerlendirdi.