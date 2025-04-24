Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Önüm Arkam Duygularım Sobe” adlı çocuk tiyatrosu, minik izleyicilerden tam not aldı.

Alışılmışın dışında kurgusuyla dikkat çeken tiyatro oyunu, çocuklara duygularını tanıma, ifade etme ve empati kurma becerilerini renkli bir sahne diliyle aktardı.

Neşeli karakterler, eğlenceli müzikler ve rengârenk sahne tasarımıyla izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.

Gösteri boyunca kahkahaların eksik olmadığı salonda, çocuklar zaman zaman sahneye eşlik ederek interaktif bir deneyim yaşadı.

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Temsilcisi Melih Hüsnü Öksüz ve oyunun yönetmeni Serin Öztoprak bu özel günde böyle bir tiyatro gösterisi düzenlemekten çok mutlu olduklarını ifade ettiler.