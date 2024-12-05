Ağaç Dikimi etkinliği sonrası açıklamalarda bulunan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Halit Gümüşer, şu ifadeleri kullandı:

“Karbon salımını üreten bir sektörüz ve bu, tekstilin en büyük sorunlarından biri. Bu bilinçle hem enerji kaynaklarımızı yüzde yüz yenilenebilir kaynaklardan sağlıyoruz hem de karbon salımımızı telafi etmek için 500 bin ağaçlık bir hedefle hareket ediyoruz. 2030 yılında karbon nötr olmayı hedefliyoruz ve şimdiden bu hedefe ulaştık diyebiliriz.”

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Birlikte

Kipaş Holding, hem sürdürülebilirlik bilincini artıran etkinliklerde öncü rol üstleniyor hem de çevresel farkındalık projeleriyle doğaya katkı sağlıyor. İnovasyon ve sorumluluğu birleştiren bu yaklaşımla, daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya için kararlılıkla çalışmaya devam ediyor.