19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı Dolayısıyla Kipaş Holding Ev Sahipliğinde Kırmızı Çocuklar Derneği İş Birliği İle “Kırmızı Çatı” Projesi Kapsamında Çocuklar Keyifli Etkinliklere Eşlik Etti.

Depremin İlk Gününden İtibaren Desteklerini Sürdüren Kırmızı Çocuklar Derneği, Kahramanmaraş’ta Depremden Etkilenen Çocuklar İçin Kurduğu Oyun Ve Sosyalleşme Alanında 19 Mayıs Dolayısıyla Etkinlikler Gerçekleştirdi.

Ünlü İsimlerinde Katılım Sağladığı Projeyle Afet Sonrası Çocuklar İçin Oyun Ve Oyuncağın İyileştirme Gücü Üzerinden Çok Sayıda Fayda Sağlanması Öngörülüyor.

Kırmızı Çocuklar Derneği Kurucusu Simay Bülbül Etkinliklerin İçeriği Hakkında Aksu Haber’e Bilgiler Verdi.

Kipaş Holding RE-PET ELYAF İşletmeleri İşletme Müdür YARDIMCISI Hakan Mehmetçikoğlu Çok Anlamlı Bir Etkinlikle 19 Mayıs’ı Kutladıklarını Söyledi.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı İdari Direktörü Ve Futbolcuları Da Bu Projede Yer Almaktan Gurur Duyduklarını Dile Getirdi.

Oyuncular Sinem Ünsal Ve Deren Talu İse Böyle Bir Projede Yer Almaktan Duyduğu Memnuniyeti İfade Etti.