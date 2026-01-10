Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde 19. hafta heyecanı Kahramanmaraş’ta yaşandı. Kipaş İstiklal Basketbol, Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu’nda Bulls Yatırım TED Ankara Kolejlileri konuk ettiği zorlu mücadeleden 89-84’lük skorla galip ayrılarak önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşma boyunca büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede, kırmızı-beyazlı temsilcimiz özellikle ikinci yarıdaki performansıyla taraftarını sevince boğdu.

Maça etkili başlayan taraf konuk ekip TED Ankara Kolejliler oldu. Hücumda yüksek yüzdeli atışlar bulan başkent temsilcisi, ilk periyodu 28-21 önde kapattı. İkinci periyotta da oyun disiplinini koruyan TED Kolejliler, devre arasına 49-40’lık avantajla girdi. İlk yarıda savunmada zorlanan Kipaş İstiklal Basketbol, soyunma odasına geride girmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı.

Son çeyreğe girilirken artan tempo, karşılaşmayı adeta nefes kesen bir mücadeleye dönüştürdü. Bitime 5 dakika kala öne geçmeyi başaran Kipaş İstiklal Basketbol, bu dakikadan sonra skor üstünlüğünü korumayı bildi. Son anlarda hata yapmayan temsilcimiz, taraftarının yoğun desteği eşliğinde parkeden 89-84’lük galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Kipaş İstiklal Basketbol, ligde kritik bir galibiyet elde ederek moral depolarken, taraftarına da büyük sevinç yaşattı. Karşılaşma sonunda tribünlerde bayram havası yaşanırken, alınan galibiyetin üst sıralar hedefi açısından önemli bir adım olduğu değerlendirildi.