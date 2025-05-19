Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde sezonu ikinci sırada tamamlayarak Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselen Kipaş İstiklalspor Basketbol Takımı, Kahramanmaraşlı sporseverlerle şampiyonluk coşkusunu paylaştı.

Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen kutlama programında, yüzlerce taraftar takımlarını meşaleler ve alkışlarla karşıladı. Kahramanmaraş’ın gururu haline gelen Kipaş İstiklalspor’a yoğun sevgi gösterisinde bulunan sporseverler, başarıya ulaşan ekibi bağrına bastı.

Kutlama programına; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da katıldı. Protokol üyeleri sahneye çıkarak oyuncuları ve teknik heyeti tek tek tebrik etti.

Gece boyunca marşlar, tezahüratlar ve sevinç gösterileriyle devam eden kutlama, Kipaş İstiklalspor’un yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi’nde göstereceği performansa dair büyük umut oluşturdu.