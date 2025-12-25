Kipaş Kağıt tarafından geliştirilen, yüzde 100 atık kâğıttan üretilen ve yapay zekâ destekli robot, okulda öğrencilerle tanıştırıldı. Etkinlik sırasında robot, kendi varoluş amacını anlatarak geri dönüşümün somut faydalarını öğrencilere aktardı.

Etkinlikte çocuklar, geri dönüşümün yalnızca bir alışkanlık değil, geleceği korumanın anahtarı olduğunu yaşayarak öğrendi. İnteraktif sunumlarla gerçekleşen tanıtımda öğrencilerin soruları ve merakı dikkat çekerken, çevre dostu teknolojilerin nasıl geliştirildiği örneklerle anlatıldı.

Projeyi hayata geçiren Kipaş Kağıt mühendisleri, geri dönüşüm bilincinin evlerden başladığını, çocukların ise bu sürecin en güçlü öncüleri olduğunu vurguladı.

Kağıt fabrikası müdürü İrfan Gümüşer, kartondan oluşan robotun firmanın mühendisleri tarafından geliştirildiğini, tamamen atık kağıtlardan üretildiğini ve yapay zeka destekli bir proje olduğunu belirtti.

Projenin çocuklara ve ailelere çevre bilinci kazandırmayı amaçladığını ifade eden Gümüşer, robotun ilk kez bu okulda öğrencilerle buluşturulduğunu aktardı.

İnsan kaynakları müdürü Mehmet Akif Uludağ da son dönemde geri dönüşüm alanında yürütülen çalışmalardan ilham aldıklarını, bu kapsamda karton robot projesini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Atık kâğıdı değere dönüştüren robot, öğrencilerin çevreye bakışını değiştirirken; bu farkındalığın ailelere ve topluma yayılmasının kalıcı bir kazanım sağlayacağı ifade edildi.