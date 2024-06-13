11 ili etkileyen depremlerin ardından kiracı depremzedelere verilen kira destek yardımında sona gelindi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı konuya ilişkin kira desteği alan depremzedelere gönderdiği mesajla, kira yardımının haziran ayı itibariyle sona erdirildiğini duyurdu.

Mesajda, "Orta hasar ve üzerinde hasarlı olduğu tespit edilen konutlarda ikamet eden kiracı ailelerimizin kira destek ödemelerine Nisan 2023 tarihinde başlamıştık. 12 ay ödemesi planlanan kiracılara destek ödemelerinin 15'inci ve Sonuncusunu haziran ayında yaparak tamamlayacağız" denildi.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt