Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Kabine Toplantısı’nda duyurduğu yeni sosyal konut projesi kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’daki yüksek kira sorununa karşı önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

İlk kez hayata geçirilecek uygulama ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar ve orta gelirli vatandaşların barınma hakkına erişimini kolaylaştırmak amacıyla kiralık sosyal konut modelini devreye sokacak.

Mevcut yapı stokunun eskimesi, afet riski ve güvenli konut ihtiyacının artması, fahiş konut ve kira tutarlarına karşı hayata geçirilecek bu sistemle artan konut kiralarına karşı dengeleyici bir mekanizma kurulması hedefleniyor.

Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak. TOKİ’nin konut satışında olduğu gibi başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak.

Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı, evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak. Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek.

İstanbul’da pilot olarak başlatılacak kampanya kapsamında TOKİ tarafından inşa edilen konutlar, piyasa koşullarının altında belirlenen fiyatlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara kiraya verilecek. Bakanlık yetkilileri, söz konusu projeyle hem kiralık konut piyasasında fiyatların spekülatif artışının önüne geçilmesinin hem de konuta erişimde adil ve sürdürülebilir bir modelin oluşturulmasının amaçlandığını belirtiyor.