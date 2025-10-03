Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni sanat sezonunun açılışında yaptığı konuşmada Türkiye genelinde kültür ve sanat faaliyetlerinin giderek yaygınlaştığını vurguladı. Bakan Ersoy, 2024 yılı sonunda 10 şehirde Yaşayan Miras Şölenlerinin düzenlenmiş olacağını belirterek, gelecek yıl 50 ilde kapsamlı kültür etkinliklerinin gerçekleştirileceği müjdesini verdi.

Ersoy, 2025 yılı boyunca 26 şehirde Kültür Yolu Festivali, 9 şehirde Anadolu Şenliği ve 15 şehirde Yaşayan Miras Şölenleri ile vatandaşların sanatla iç içe bir yıl geçireceğini ifade etti. “Amacımız, kültürel hafızamızı yaşatmak ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırmak” diyen Bakan, Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan bir kültür haritası oluşturduklarını söyledi.

Konuşmasında sinema sektörüne yönelik desteklere de değinen Ersoy, 2025 yılı için 362 projeye toplam 470 milyon TL tutarında destek verileceğini açıkladı. Türk sinemasının, kültürümüzü ve hikayelerimizi dünyaya aktaran güçlü bir platform olduğunu vurgulayan Bakan, sinema alanındaki üretimlerin uluslararası düzeyde daha görünür hale geldiğini söyleyerek her çarşamba anlaşmalı sinema salonlarında bilet fiyatlarının 120 TL olacağını açıkladı.