İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün saklandığı adres tespit edildi.

Ekipler, sabah saatlerinde belirlenen adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Hükümlü, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, buradaki prosedürlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.