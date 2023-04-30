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Kırlangıçların ağızlarında getirdikleri çamurla kayaların yüzeyine mühendis edasıyla yaptıkları yuvalar, depremden etkilenmedi.

Çağlayancerit ilçesinin Küçükcerit Mahallesi'nde, bölge halkı tarafından "Gözün kayası" denilen yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki kayalara yuva yapan kırlangıç lar, yıllardır bölgede yaşıyor.

Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş 'ta çok sayıda ilçe zarar gördü. Binalar yıkılırken, fay kırıklarının geçtiği tarım arazilerinde derin yarıklar oluştu.

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