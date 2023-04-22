Depremin ilk gününden itibaren desteklerini sürdüren Kırmızı Çocuklar Derneği, Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen çocuklar için oyun ve sosyalleşme alanı kurdu.

Projeyle afet sonrası çocuklar için oyun ve oyuncağın iyileştirme gücü üzerinden çok sayıda fayda sağlanması öngörülüyor.

Kırmızı Çocuklar Derneği Kurucusu Simay Bülbül, projenin detaylarını aksu Haber’le paylaştı.

Kipaş holding bünyesinde projeye tam destek veren KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Öksüz Dedebayraktar ise destekleri için Kırmızı Çocuklar Derneği’ne teşekkür etti.