Afrika ve Akdeniz ülkelerinin yanı sıra Hindistan ve Nepal’de yaşayan oklu kirpilerin, Türkiye’de en çok görüldüğü illerin başında Kahramanmaraş geliyor.

Nesli tükenmekte olduğu için avlanması da yasaklanan ve koruma altına alınan oklu kirpilerden biri, Elbistan’da tabanca ile öldürülmüş halde bulunmuştu.

Ekinözü ilçesinde de bir aracın çarpması sonucu telef olan oklu kirpi, bu kez de Nurhak Dağı’nda ortaya çıktı.

Nurhak Dağı’nda kamp yapan gençler, gece saatlerinde oklu kirpi ile karşılaştı.

Bir süre fenerin ışığında görüntülenen oklu kirpi, hızla bölgeden uzaklaştı.