Kış aylarının sevilen atıştırmalıklarından biri olan kestane, bu yıl lezzeti kadar fiyatıyla da gündemde. Soğuk havaların etkisi ve üretim zorlukları nedeniyle kestane fiyatları yükselmiş olsa da, bu eşsiz lezzetten vazgeçemeyenler alımlarına devam ediyor.

Vitamin ve mineral yönünden oldukça zengin olan kestane, bağışıklık sistemini güçlendirme özelliğiyle özellikle soğuk algınlığına karşı tercih edilen bir yiyecek. Sağlık açısından faydaları saymakla bitmeyen bu lezzet, kış sofralarının da vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor.

Üreticiler, hava koşullarının kestane rekoltesini etkilediğini belirtirken, talep ise her zamanki gibi yüksek. Yüksek fiyatlara rağmen tüketiciler, kestanenin sağladığı enerji ve sağlık faydaları nedeniyle alım yapmayı sürdürüyor.

Bu sezon kestane, hem lezzet arayanların hem de sağlık için doğal alternatifler tercih edenlerin gözdesi olmayı sürdürüyor.