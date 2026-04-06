Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Meteoroloji verilerine göre, hafta boyunca yurt genelinde serin ve yağışlı hava etkili olacak.

Akdeniz, Marmara ve Doğu Anadolu’da başlayan yağışlı sistem, çarşamba gününden itibaren tüm Türkiye’ye yayılacak.

Sıcaklıklar 8 Derece Birden Düşecek

Uzmanlar, hava sıcaklıklarında ani ve hissedilir bir düşüş yaşanacağını belirtiyor.

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması ve birçok bölgede mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor.

İç Kesimlerde Kış Geri Dönüyor

Özellikle iç ve yüksek kesimlerde kış şartlarını aratmayan bir hava etkili olacak.

Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ ve kar erimesi riskine dikkat çekildi.

Hafta Sonu Yağış Devam Edecek

Yağışlı hava sisteminin hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği öngörülüyor.

Marmara, Ege, Batı Karadeniz’in batısı ile Ankara, Eskişehir ve Antalya çevrelerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Ayrıca birçok ilde sisli hava da görülebilir.

Üç Büyük İlde Hava Durumu

Ankara: Haftanın ortasında yağışlı, sıcaklık gündüz 8, gece 0 dereceye kadar düşecek.

İstanbul: Hafta boyunca sağanak yağış etkili, ortalama sıcaklık 10 derece civarında.

İzmir: Yağışlı hava etkisini gösterecek, en yüksek sıcaklık 20 derece olacak.

En Sert Günler Perşembe ve Cuma

Meteorolojiye göre soğuk hava dalgasının en yoğun hissedileceği günler perşembe ve cuma olacak.

Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerine karşı özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.