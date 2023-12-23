Kış hastalıklarından korunmanın en etkili yöntemlerinden biri olan bitki çayları hem doğal olmaları hem de rahatlatıcı etkileri ile vücudun bağışıklık sistemini koruyor.

Bitki çayları vücudunuzda antibakteriyel bir etki yaratarak mikroplara karşı koruma sağlıyor.

Tam bir antioksidan ve C vitamini deposu olan bu çaylarla birlikte kış aylarını daha sağlıklı ve zinde geçirmek mümkün.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Diyetisyen Halime Demirciler şunları kaydetti.