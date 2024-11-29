Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve edebiyatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan 9. Uluslararası Kitap Fuarı, bir haftayı geride bırakırken heyecan verici etkinliklerle devam ediyor. 30 Kasım Cumartesi günü fuar, birbirinden değerli yazar, oyuncu ve akademisyenleri ağırlayarak ziyaretçilerine unutulmaz bir edebiyat şöleni sunacak. Günün ilk etkinliği saat 13.00’da başlayacak. Yazarlar Vedat Ali Kızıltepe ve Alparslan Yurtseven, söyleşi programında okurlarıyla buluşarak edebiyat üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirecek. Saat 14.00’da, hem oyunculuk hem de yazarlık kimliğiyle tanınan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ercan Kesal, sevenleriyle bir araya gelecek. Sinema ve edebiyat eksenindeki derinlikli sohbetiyle katılımcılara ilham vermesi bekleniyor.

4 Değerli İsim Okurlarıyla Buluşacak

Saat 15.00’da, tarihçi ve yazar Tufan Gündüz, fuar ziyaretçileriyle buluşarak tarih ve kültür üzerine zengin içerikli bir söyleşi gerçekleştirecek. Eserleriyle dikkat çeken Mehmet Işık saat 16.00’da, gazeteci ve yazar Yusuf Kaplan ise saat 17.00’da okurlarıyla bir araya gelecek. Kaplan’ın söyleşisi, medya, kültür ve gençlik konularına odaklanacak. Günün kapanış etkinliği ise saat 18.00’da Murat Doğan’ın katılımıyla gerçekleşecek. Doğan, kitap tutkunlarıyla buluşarak yazarlık serüvenini ve eserlerine dair paylaşımlarda bulunacak.

Tüm Vatandaşlar Fuara Davet Edildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, hafta sonunu kitaplarla geçirmek ve ilham dolu sohbetlere katılmak isteyen herkes, Kitap Fuarı’na davet edildi. Zengin etkinlik programı, çeşitli yayınevlerinin stantları ve kültürel atmosferiyle fuar, her yaştan edebiyatsever için eşsiz bir deneyim sunuyor.