Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde düzenlenen USARGames 2025 Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları, 24-28 Nisan 2025 tarihleri arasında KKTC ve Türkiye’den 15 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerinden oluşan İstiklal Öğrenci Topluluğu, oyunlarda “Enkaza Müdahale Temiz Çalışma ve İlkyardım” ve “Kütle Altı Yaralı Kurtarma Beton Kütle Sürükleme ve İlkyardım” kategorileri başta olmak üzere toplamda elde ettiği 104, 12 puanlık derece ile genel klasmanda birinci oldu. Marmara Üniversitesi’nin ikinci, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin üçüncü olduğu USARGames 2025 ödül ve kapanış töreniyle tamamlandı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın Lefkoşa Yenişehir’deki merkez binasında gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, milletvekilleri, belediye başkanları, üniversite rektörleri ve kurum temsilcileri katıldı.

Flama yürüyüşü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, oyunlara katılan tüm öğrencilere teşekkür ederek Sivil Savunma Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü personeli ve hakem heyetini tebrik etti.

Doğal afetler öncesinde eğitimli ve tecrübeli arama kurtarma ekiplerinin oluşturulması, teknolojik yeniliklerin yakından takip edilmesi gibi konuların önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Devletimizin verdiği destek ve eğitimler, yıllarca biriktirilen kurumsal hafıza ve tecrübelerin sivil toplum örgütlerine aktarılması sonucu Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, itfaiye ve polisin yanında bir gönüllüler ordusu oluşturuldu. Bugün de KKTC ve Türkiye’den üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirilen oyunların sonunda dereceye giren takımlarımıza ödüllerini takdim ediyoruz. Tüm katılımcıları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ise İlk kez 2016 yılında gerçekleştirilen oyunlara ilginin gün geçtikte arttığını ve bugüne kadar yüzlerce öğrencinin katılımıyla, ses getiren bir etkinlik haline geldiğini belirtti.

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) Başkanı Doç. Dr. Musa Oytun da üniversite gençliğini doğal afetler konusunda bilinçlendirmek ve eğitebilmek için bu konseyi kurduklarını belirterek, aylardır bu yarışmaya hazırlanan öğrencilere teşekkür etti.

Ardından dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi. Birinci olan İstiklal Öğrenci Topluluğu’nun ödülü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başarı belgeleri ise önceki dönem KKTC Başbakanı ve Meclis Başkanı Sibel Siber tarafından takdim edildi.

Rektör Bakan’dan Öğrencilere Tebrik

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, KKTC’de düzenlenen USARGames 2025’te birinci olan İstiklal Arama Kurtarma Öğrenci Topluluğu öğrencilerini tebrik ederek mutluluklarına ortak oldu. Topluluk Danışmanı Öğr. Gör. Selahattin Taylan ve Öğrenciler Mustafa Çiçek, Beytullah Balık, Furkan Erdoğan, İbrahim Halil Kıleci, Gülten Gizem Yatmaz, Hacı Cemal Bayrak, Seda Bahşi, Ümit Arslan’ı tek tek kutlayan Rektör Bakan, öğrencilerle birlikte kupa kaldırdı. 7.’si düzenlenen organizasyonunda ilk defa Türkiye’ye kupa getiren öğrencileriyle iftihar ettiğini belirten Prof. Dr. Bakan, şöyle konuştu:

“Üniversitemizi temsilen USARGames 2025’e katılan öğrencilerimizin elde ettikleri başarıyı büyük bir gururla öğrendim. Kendileriyle iftihar ediyorum. Topluluk danışmanı hocamız Öğr. Gör. Selahattin Taylan’ı ve tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Diğer yandan 6 Şubat depremlerini yaşamış bir şehirde eğitim gören öğrencilerimizin bu başarıyı sergilemeleri de bizim için gerçekten çok anlamlı. İnşallah bu oyunların, bu tatbikatların gerçek hayatta uygulanmasına hiç ihtiyaç duyulmaz ve oyun olarak kalır. Ama olası bir afete karşı da öğrencilerimizin bu şekilde hazır olduklarını görmek bizleri mutlu etti. Bir kez daha kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Daha sonra Rektör Bakan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hulusi Arslan, Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Mustafa Doğan ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Kamil Göksel tarafından, topluluk danışmanı Öğr. Gör. Taylan ve öğrencilere teşekkür belgesi takdim edildi.