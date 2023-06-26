Malum olduğu üzere, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle hüzün ve keder dolu bir yıl geçiriyor, asrın felaketinde kaybettiğimiz binlerce vatandaşımızın elemini halen kalplerimizde taşıyoruz. Dolayısıyla Kurban Bayramı’nda da buruk bir bayram idrak etmenin hüznünü yaşıyor olacağız.

Ancak bayramlar, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, gönül köprüleri kurmamıza vesilen olan ve Rabbimizin inananlara armağan ettiği müstesna günlerdir. Bu nedenle dayanışma günleri olan Kurban Bayramı’nı en ulvi şekilde geçireceğimize yürekten inanıyorum. Bilindiği gibi ülke ve millet olarak 6 Şubat’ta ‘Yaralarımızı birlikte saracağız…’ demiştik. İşte bu anlayışla Kurban Bayramı’nın manevi atmosferinde bir kez daha kardeşlik hukukumuzu güçlendirecek, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olacağız. Diğer yandan büyüklerimizin hayır duasını alacak, öksüz ve yetimlerimizi ve özellikle de deprem şehitlerimizin emaneti olan yavrularımızı mutlu edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyor, Kurban Bayramı’nın ülkemizi ve milletimizi aydınlık ufuklara taşıyacak yeni başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Kurban Bayramımız mübarek olsun.”