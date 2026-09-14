Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Göktürk'te bulunan evinde gerçekleştirilen tadilat çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldi. İddialara göre, Türkmenistan uyruklu bir işçi çatıdan düşerek ağır yaralandı ve yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Olayın ardından ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öne sürülürken, kamuoyunda yankı uyandıran iddialar üzerine Tatlıtuğ’un avukatından bir açıklama yapıldı.

"Bilgimiz, İznimiz ve Onayımız Olmadan Alana Getirildi"

Açıklamada, Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesinin olay sırasında şehir dışında olduğu vurgulandı. Evin bahçesindeki tadilat ve inşaat işlerinin Göktürk merkezli bir firma tarafından yürütüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyuna yansıyan yanlış haberler nedeniyle, bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Müvekkilimiz ve ailesinin şehir dışında bulunduğu dönemde evinin bahçesindeki tadilat ve inşaat işleri Göktürk merkezli bir firma tarafından yürütülmüştür. Çalışmaların 4. gününde firma yetkilisi, yevmiye usulü çalışan bir kişiyi, müvekkilimin veya çalışanlarının bilgisi, izni ve onayı olmaksızın çalışma alanına getirmiştir. Firma yetkilisi bu hususu emniyette verdiği ifadesinde de açıkça belirtmiştir. Konu ile ilgili müvekkilimiz hakkında yasa gereği bir soruşturma yürütülmemiştir."

"İlk Günden Beri Tedavi Sürecini Yakından Takip Ediyoruz"

Kazanın ardından Tatlıtuğ'un insani ve vicdani sorumlulukla hareket ettiği, yaralanan işçinin ailesiyle ilk günden itibaren iletişim kurduğu ifade edildi. Açıklamanın devamında şu detaylara yer verildi: