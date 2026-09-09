Magazin ve sanat dünyasında "Sisi" lakabıyla tanınan organizatör, menajer ve şarkıcı Seyhan Soylu, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan gelişmenin ardından Soylu’nun avukatları konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak karara itiraz edeceklerini bildirdi.

Şarkıcı Güllü’nün Kızıyla İlgili İddianamede Yer Almıştı

Söz konusu soruşturma kapsamında, şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında hazırlanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis isteminin yer aldığı iddianamede bazı ses kayıtlarına yer verilmişti.

İddianamede yer alan kayıtlarda, Gülter ile Seyhan Soylu ve Gülter ile nişanlısı Kervan Eminoğlu arasındaki konuşmalar dikkat çekti. Kayıtlarda Soylu'nun Gülter’e albüm yapımı konusunda telkinlerde bulunduğu, "Her şey haber olduktan sonra, annenin anısına yapıyormuş gibi" ifadelerini kullandığı ve albümden 300 bin lira kazanılacağının ifade edildiği görüldü.

Avukatlarından Masumiyet Karinesi Vurgusu

Soylu’nun avukatları Fıratcan Kalız ve Aslı Nur Çanakçı Çapan, tutuklama kararının ardından kamuoyuna yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Önemle belirtmek isteriz ki, tutuklama bir mahkûmiyet hükmü veya ceza değildir. Ceza muhakemesi hukukunda, soruşturma ve kovuşturmanın sağlıklı yürütülmesine yönelik geçici nitelikte bir koruma tedbiridir. Dolayısıyla müvekkilimizin tutuklanmış olmasından hareketle, kendisine isnat edilen fiillerin sabit olduğu veya müvekkilimizin suçlu bulunduğu yönünde bir algı oluşturulması hukuken gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkilimiz hakkında verilmiş kesinleşmiş herhangi bir mahkûmiyet hükmü bulunmamaktadır. Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan masumiyet karinesi gereğince, kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadıkça hiç kimse suçlu ilan edilemez. Soruşturma dosyasında yer alan tüm delillerin objektif biçimde değerlendirileceğine, süreç sonunda müvekkilimizin beraati ile aklanacağından da şüphemiz yoktur. Soruşturma süreci tarafımızca yakından takip edilmekte olup, tutuklama tedbirine ilişkin kanuni başvuru ve itiraz yollarına müracaat edilecektir. Müvekkilimizin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla gerekli tüm hukuki girişimler kararlılıkla sürdürülecektir. Sonuç olarak, müvekkilimizin suçsuz olduğuna ve adli makamların nihai incelemesine neticesinde hem ivedilikle özgürlüğüne kavuşacağına hem de hakkındaki tüm suçlamalardan aklanacağına dair inancımız tamdır. Kamuoyunun, kesinleşmemiş iddialarla değil yargı mercilerinin vereceği kararlarla hareket etmesini; soruşturmanın gizliliğine, masumiyet karinesine ve kişilik haklarına saygı göstermesini önemle rica ederiz.”

Seyhan Soylu kimdir?

Seyhan Soylu, 1973’te Samatya’da doğdu. Kamuoyunda “Sisi” lakabıyla tanınan Soylu, organizatör, menajer ve şarkıcı olarak medya, sanat ve magazin dünyasında yer aldı.

Birçok sanatçının menajerliğini üstlenen Soylu, televizyon programlarında da yer aldı. Açıklamaları ve özel hayatıyla zaman zaman magazin gündemine geldi.

Aslen Rizeli olan Soylu, İstanbul’da büyüdü. Soylu’nun bilinen bir evliliği bulunmuyor. Televizyon programları, menajerlik ve organizasyon çalışmaları yapan Soylu, bir dönem televizyon yöneticiliği yaptı ve çeşitli programlarda ekran karşısına çıktı.

Soylu, 2007’de DSP’den, 2018’de ise Saadet Partisi’nden milletvekili aday adayı oldu. Soylu, 2008’de Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla da gündeme geldi.