Türk televizyonunun en tanınan ve sevilen yüzlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, yıllardır uğraştığı kronik sağlık problemlerinin ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyordu. Yeni projesi için kamera karşısına geçmek üzere prova yaptığı esnada aniden fenalaşan ünlü şovmenin, geçirdiği rahatsızlığın kalp krizi olduğu anlaşıldı.

Durumun fark edilmesinin ardından yakınları tarafından vakit kaybetmeden Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılan Erbil, doktorların acil müdahalesiyle hemen operasyona alındı. Başarılı geçen operasyonda tıkalı olan damarına stent takılan sanatçının sağlık durumunun şimdilik iyi olduğu belirtildi.

Geçmişte uzun süre "kaçış sendromu" (kılcal damarlardan sıvı ve protein sızması, ani tansiyon düşmesi ve şok tablosuna yol açabilen kronik rahatsızlık) ile mücadele eden Erbil, 2018 yılında evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucunda kaburgalarını kırmış ve akciğer zarı zarar görmüştü.

Uzun süren yoğun bakım süreçlerinin ardından 2020 yılında kök hücre tedavisi gören ve geçtiğimiz yıl kaçış sendromu nükseden sanatçı, tüm bu zorlukları geride bırakıp yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanırken bu kez kalp krizi şokuyla sarsıldı.

Daha önce 2018 yılında da kalp krizi geçirdiği bilinen Mehmet Ali Erbil’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tedavisinin ardından bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.