Kızılcık Şerbeti’nin 113. bölümünde heyecan doruktaydı. Mustafa, Nilay’dan öğrendikleriyle Asil’in karşısına dikilerek bedelini ödeyip ondan istediği bilgileri almak üzere sözleşti. Mustafa’nın davranışlarındaki değişiklikten şüphelenen Işıl, Nilay’ı sıkıştırarak bilgi almaya çalıştı.

Öte yandan Firaz, karısına sürpriz bir doğum günü partisi hazırladı; ancak beklenmedik bir konuğun gelişiyle parti kaosa dönüştü. Firaz için artık yolun sonu geldi.

Kıvılcım ise Ömer’in yaşadığı trafik kazasını araştırmaya başladı. Asil’in yardımıyla gerçek ortaya çıkınca Ömer hürriyetine kavuştu. Mustafa ise Asil’den aldığı delillerle Işıl’ın ne yaptığını iyice öğrenmiş, intikamını almak için harekete geçti. Ancak hiç hesapta olmayan bir gelişme yaşandı.

