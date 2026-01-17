Emir Pişman, Çimen Kırgın

Annesinin etkisiyle hareket ederek Çimen’e hesap soran Emir, bu çıkışıyla Çimen’i kaybetti. Yaşadıklarından büyük pişmanlık duyan Emir, hatasını telafi etmek için Çimen’e evlilik teklifi etti.

Asil’in Dijital Platformu Yayında

Asil’in yeni girişimi olan dijital platform resmen açıldı. Asil’in davetiyle Nursema, platformda sanat yönetmeni olarak göreve başladı.

Kıvılcım ise burada program yapmak üzere anlaşma sağladı. Programın ilk konuğu, ekranların sevilen ismi Saba Tümer oldu.

Kadınlar Günü Bursa’da Kutlandı

Salkım’ın organizasyonuyla kadınlar günü için günübirlik Bursa gezisi düzenlendi. Şehir değişikliği ve kısa kaçamak, tüm kadınlara iyi gelirken, bu yolculuk beklenmedik gelişmelerin de habercisi oldu.

Kaza Yakınlaştırdı

Başak ve Fatih, Tuncay’ı ziyaret etmek için çiftliğe gitti. Dönüş yolunda geçirdikleri küçük bir kaza, ikili arasında duygusal bir yakınlaşmaya vesile oldu.

Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

