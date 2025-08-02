Şehrin kültürel hafızasında önemli bir yer edinen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, büyük bir özlem ve heyecanla beklenen açılışını görkemli bir şekilde gerçekleştirdi. Açılış gününde, geçmişe duyulan özlemi yaşatmak amacıyla düzenlenen nostaljik dolmuş konvoyu, şehir merkezinden fuar alanına kadar renkli görüntülere sahne oldu. Azerbaycan Mahallesi’nden hareket eden klasik dolmuşlar; Azerbaycan Bulvarı, Şekerdere Caddesi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Alparslan Türkeş Bulvarı ve Tekerek güzergâhını takip ederek KAFUM’a ulaştı.

Güzergah boyunca yolcularını da alan nostaljik dolmuşlar, özellikle orta yaş ve üzerindeki vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.