Toplam 585 bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak olan KM Havacılık, şehrin üretim vizyonunu ileri teknolojiyle buluşturarak Kahramanmaraş’ı havacılık alanında yeni bir üretim üssü haline getirmeyi hedefliyor. Havalimanı bölgesinde konumlanan proje, stratejik konumu ve yüksek katma değerli üretim kapasitesiyle bölge sanayisine güçlü bir ivme kazandıracak.

Projede başlatılan çalışmalar; Kahramanmaraş’ın sanayide yeni bir lige yükselme hedefinin, nitelikli üretim ve istihdam odaklı büyüme vizyonunun somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. KM Havacılık yatırımıyla birlikte, kent ekonomisinin teknoloji, ihracat ve sürdürülebilir büyüme ekseninde güçlenmesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş, atılan bu adımla birlikte geleceğin sanayisini bugünden inşa ederken; yüksek teknoloji, savunma sanayi ve katma değerli üretimde Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olma yolunda kararlı ilerleyişini sürdürüyor.