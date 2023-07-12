Yeşil Afşin Gazetesi İmtiyaz Sahibi Selçuk Kösebalaban’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, KMBGC Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Deveboynu, Başkan Yardımcıları Mehmet Mümtaz Yüzbaşıoğlu, Ökkaş Saatçi, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdal Kır, Mahmut Beyaz, Erol Öner ve Serdar Erdoğanyılmaz katıldı. KMBGC yönetimi ilk olarak 93 yaşında vefat eden Elbistanın Sesi Gazetesi kurucusu Mehmet Göçer’in cenaze törenine katılarak, ailesine başsağlığı diledi. Daha sonra ise Yeşil Afşin Gazetesi’ni ziyaret eden heyet, burada Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, basının içinde bulunduğu sorunlara dair çözüm önerileri görüşüldü.