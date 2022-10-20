EKOTÜRK Televizyonun canlı yayın konuğu olan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, pandemiyle birlikte yaşanan gelişmelere çok hızlı adapte olduklarını kaydederek, Almanya’yla rekabet eder halde olduklarını söyledi.

Başkan Balcıoğlu, konuşmasının başında; “Pandemiyle birlikte dünyadaki her şey değişti. İsmi de yeni normal dediğimiz normal olmayan bir normalleşme içerisindeyiz. Ama biz bunu fırsata çevirdiğimizde inanıyoruz. Çünkü pandemiyle birlikte gelen en büyük kriz, diğer krizleri hastalığın yanında ticaretle ilgili konteynır krizi yaşadı insanlar. Dolaysıyla yaptığınız malı müşteriye götüremediniz, ham maddeyi tedarik edemediniz. Müşteriye götüremediğimiz malı zaten satamıyordunuz. Türkiye Avrupa’ya yakın olma avantajını kullanıp ve çok iyi bir hat kurup bu sıkıntıyı en aza indirdi” dedi.