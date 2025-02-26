Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komite başkanlarının yanı sıra İl Defterdarı Hüseyin Erol ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen katıldı.

Başkan Buluntu, mecliste yaptığı konuşmada Kahramanmaraş’ın tekstil ve metal eşya sektörlerinde Türkiye’de öncü olduğunu, ancak bu sektörlerin emek yoğun yapısı nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti. Firmaların karşılaştığı zorlukları çözmek için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Buluntu, sektörel dönüşüm sağlama çabalarına da dikkat çekti.