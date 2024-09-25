Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleşen KMTSO 17. Olağan Meclis Toplantısı’nda Eylül ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı. Expo Arasta Çarşısı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanlarının yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen katıldı.

Toplantıda KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları meclis üyelerinin onayına sundu. Daha sonra kürsüye gelen KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül ayında yapılan çalışma ve faaliyetlerle ilgili üyeleri bilgilendirdi.

“HİZMET BİNAMIZ İÇİN ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR”

Başkan Buluntu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Malumunuz, deprem sonrası odamız orta hasarlı durumdaydı ve gerekli izinlerin alınmasıyla birlikte güçlendirme çalışmalarına başladık. Meclis salonumuzun bulunduğu kısımdan girişlere, kolonlardan diğer yapısal unsurlara kadar ciddi bir güçlendirme çalışmalarını gerçekleştirdik. Hizmet binamız için çalışmalarımız hızla devam ediyor ve artık ihale aşamasına geçtik. İhale komitemiz bu konuda yoğun bir çalışma yürütmekte. Umuyoruz ki önümüzdeki hafta itibariyle ihaleyi sonuçlandırmış olacağız ve inşaat sürecine resmen başlamış olacağız.

“SAVUNMA SANAYİİ PROJESİ ŞEHRİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Kahramanmaraş Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'nin kurulmasıyla birlikte, bölgemizin savunma sanayisindeki rolü güçlenmeye başladı. Deprem sonrası Türkoğlu’ndaki fabrikanın açılışı tamamlandı ve TUSAŞ ile olan ortaklık protokolünü imzaladık. Bu proje, şehrimizin ekonomik geleceği için son derece önemli. Önümüzdeki günlerde hissedarlara sözleşmelerin dağıtımı yapılacak ve ortaklık sürecine resmen başlanacak.



KİGEM PROJESİNE İLGİ YOĞUN

Kadın girişimcilerimize yönelik KİGEM projemiz şu anda ciddi bir şekilde yürütülmekte. Odamızda mülakatlar devam ediyor ve çok güzel başvurular alıyoruz. Yaklaşık bir ay içinde bu projeyi tamamlayıp girişimcilerimize destek olmaya başlayacağız.



“İŞ DÜNYAMIZIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Deprem bölgesindeki iş dünyasının taleplerini de sık sık gündeme getiriyoruz. Mücbir sebep statüsünün uzatılması için Hatay ve Adıyaman’da yaptığımız toplantılar sonucunda, mücbir sebep süresi 30 Kasım’a kadar uzatıldı. Ancak, bununla yetinmeyeceğiz; bölgedeki işletmelerin daha fazla desteğe ihtiyacı var. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımızın şehrimize yaptığı ziyarette bu taleplerimizi ilettik ve sahadaki durumu kendisine bizzat gösterme fırsatı bulduk. İnşallah, bu konunun takibini sürdürerek, bölgemiz iş dünyasının üzerindeki yükleri hafifletmeye devam edeceğiz.”