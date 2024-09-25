KMTSO 17. Olağan Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi. KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleşen KMTSO Eylül Ayı 17. Olağan Meclis Toplantısı’nda eylül ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı.

Expo Arasta Çarşısı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya iş dünyası yoğun ilgi gösterdi. Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları meclis üyelerinin onayına sundu.

Toplantı sonrası Aksu Habere özel açıklamada bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, verimli bir toplantı olduğunu dile getirerek şu ifadelere yer verdi.