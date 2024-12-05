Başkan Buluntu, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından devam eden ekonomik zorluklara dikkat çekerek, bölgedeki işletmeler için hayati önem taşıyan mücbir sebep uygulamasının süresinin uzatılması ve iş dünyasına destek sağlanması konusundaki taleplerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a iletti. Görüşmede mücbir sebep uygulamasına ilişkin izlenilecek yol haritası detaylı olarak ele alındı.

Malatya TSO Başkanı Oğuz Ata Sadıkoğlu, Adıyaman TSO Başkanı Mehmet Torunoğlu ile Adıyaman ve Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanları Aziz Çelik ve Abdullah Kalın’ın da yer aldığı görüşmede, bölge ekonomisinin yeniden inşası ve kalkınma sürecinde atılması gereken adımlar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ZİYARETİ

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu ile de bir araya gelen heyet, depremden etkilenen şehirlerdeki iş dünyasının ortak sorunlarına yönelik çözüm önerilerini ele aldı. Görüşmede, teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi, vergisel kolaylıklar ve kredi imkânlarının artırılması gibi konular üzerinde duruldu.

“CUMHURBAŞKANI YARDIMCIMIZLA VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleşen görüşme hakkında konuşan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Başta mücbir sebep uygulaması olmak üzere Kahramanmaraş iş dünyasının ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerimizi kendilerine aktarma fırsatı bulduk ve bu konuda izlenilecek yol haritasını istişare ettik. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Sayın Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu ile yaptığımız görüşmede, iş dünyasının finansman sorunlarını ve bölge ekonomisinin canlanması için ihtiyaç duyulan destek mekanizmalarını detaylı şekilde ele aldık.”

KMTSO olarak bölge iş dünyasının sesi olmaya ve sorunların çözümüne yönelik girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini vurgulayan Buluntu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Yardımcısı Hatipoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.





