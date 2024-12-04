Başkan Buluntu, bu temaslarında özellikle mücbir sebep halinin uzatılması talebini gündeme getirdi.

Bölgenin kalkınması ve ekonomik refahı için çalışmalarına hız kesmeden devam eden KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, yoğun mesaisine mücbir sebep gündemiyle bu kez Ankara’da devam etti. Başkan Buluntu, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’yı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’ı ziyaret ederek, bölgede iş dünyasının taleplerini aktardı.

Adıyaman TSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Adıyaman ve Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanları Aziz Çelik ve Abdullah Kalın’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde, özellikle mücbir sebep uygulamasının uzatılmasının iş dünyası için hayati öneme sahip olduğu vurgulandı. Başkan Buluntu, bu uygulamanın uzatılmasının, depremden etkilenen bölgelerdeki işletmelerin ayakta kalabilmesi için büyük bir destek sağlayacağını ifade etti.

Başkan Buluntu, görüşmelerde Kahramanmaraş iş dünyasının yaşadığı sorunları, ekonomik toparlanma sürecindeki kritik ihtiyaçları ve bölgedeki ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliği için yapılması gereken düzenlemeleri detaylı bir şekilde dile getirdi.

“EL BİRLİĞİYLE ŞEHRİMİZİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Buluntu, “Depremin yaralarını sarmak ve iş dünyamızı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mücbir sebep uygulamasının uzatılması, işletmelerimiz için hayati bir destek olacaktır. Bu talebimizi yetkililerimize ilettik. El birliğiyle şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın bölgede ekonomik toparlanmayı hızlandırmak ve işletmelerin yanında olmak için girişimlerini sürdüreceğini belirten Buluntu, şehrin geleceği için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.