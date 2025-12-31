“Sadece Yeni Bir Yıla Değil, Yeni Bir Yüzyıla Giriyoruz”

Başkan Buluntu, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: “Büyük bir gurur, güçlü bir inanç ve yüksek bir heyecanla 2026 yılına adım atıyoruz. Çünkü bu yıl, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası için yalnızca yeni bir takvim yılı değil; 100 yıllık köklü bir mirasın yeni yüzyıla taşındığı, şehrimizin geleceğini şekillendirecek tarihi bir başlangıçtır.

“2026, KMTSO İçin Tarihi Bir Dönüm Noktası”

Bir asırdır Kahramanmaraş’ta ticaretin, sanayinin ve üretimin öncüsü olan Odamız; 2026 itibarıyla şehrimizi daha ileri taşıyacak stratejik yatırımların ve dönüşüm projelerinin merkezinde yer almaktadır. Bu vizyonun en somut ve en güçlü adımlarından biri ise, şehrimizin çehresini değiştirecek TUSAŞ yatırımının Kahramanmaraş’ta hayata geçiyor olmasıdır.

“TUSAŞ Yatırımıyla Sanayide Yeni Bir Sayfa Açılıyor”

Savunma ve havacılık sanayisinde Türkiye’nin gururu olan TUSAŞ ile işbirliği halinde Kahramanmaraş’ta gerçekleştireceğimiz bu büyük yatırım, sanayimize yeni bir vizyon kazandıracak; nitelikli istihdamdan yüksek katma değerli üretime kadar pek çok alanda şehrimize kalıcı katkılar sağlayacaktır. Şubat ayında gerçekleştireceğimiz temel atma töreniyle, Kahramanmaraş’ın sanayi tarihinde yeni bir sayfa açılacak, 100. yılımıza yakışır bir adımı hep birlikte atacağız.

“Birlikte Üretiyor, Birlikte Büyüyoruz”

Üyelerimizden aldığımız güç, meclisimizin ve yönetim kurulumuzun kararlı duruşu, personelimizin özverili çalışmalarıyla; geçmişin tecrübesini geleceğin hedefleriyle buluşturuyoruz. Birlikte üretiyor, birlikte büyüyor ve Kahramanmaraş’ı daha güçlü yarınlara taşıyoruz.

“100. Yıla Yakışır Büyük Hedefler”

İnanıyorum ki 2026 yılı; Odamızın 100. yılına yakışır büyük projelerin, şehrimiz adına tarihi kazanımların ve iş dünyamız için yeni fırsatların yılı olacaktır.

“2026 Kahramanmaraş’ın Yükseliş Yılı Olacak”

Bu duygu ve düşüncelerle; yeni yılın Kahramanmaraş’ımıza, ülkemize ve tüm iş dünyamıza sağlık, huzur, bereket ve başarı getirmesini diliyor; Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın 100. yılını büyük bir gurur ve heyecanla selamlıyorum.

Yeni yüzyılımız hayırlı olsun, 2026 Kahramanmaraş’ın yükseliş yılı olsun.